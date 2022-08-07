07 Ağustos 2022, Pazar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli mühendislik çözümlerini güvenlik kuvvetlerinin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini belirttiği paylaşımda, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 15:45
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