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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli mühendislik çözümlerini güvenlik kuvvetlerinin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini belirttiği paylaşımda, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 15:45
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA’mız TOGAN’ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya (Twitter) hesabı üzerinden, TOGAN'ın ilk teslimatlarına dair bilgi aktardı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA’mız TOGAN’ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

"MİLLİ GÖZCÜ İHA'MIZ TOGAN"

Milli mühendislik çözümlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA’mız TOGAN’ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan açıklamada da şirketin, Türk güvenlik güçlerini, yenilikçi ve milli sistemlerle donatmayı sürdürdüğü bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA’mız TOGAN’ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

"TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

STM mühendislerince milli imkanlarla geliştirilen, otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi TOGAN'ın kabul testlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Kabul testlerini başarıyla geride bırakan mini İHA TOGAN'ın ilk teslimatları güvenlik güçlerine gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! “Döner kanatlı milli gözcü İHA’mız TOGAN’ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik”

"ÜLKEMİZE VE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti:

"STM olarak Türkiye'de öncüsü olduğumuz taktik mini İHA sistemleri alanında önemli bir teslimat daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Milli gözcü İHA'mız TOGAN, sahip olduğu özelliklerle görülmeyeni görecek, takip edilemeyeni takip edecek. Gece ve gündüz etkin operasyon ve fiziki hedef takibi kabiliyetine sahip TOGAN, STM'nin diğer İHA'ları ile de müşterek operasyon gerçekleştirebiliyor. Taktik mini İHA'larımızın, GPS olmayan sahalarda görev yapabilmesi ve düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeksizin görev icrasını sağlayacak kabiliyetlerimizle de platformlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mehmetçiğimizin sahadaki gücüne güç katacak TOGAN, ülkemize ve güvenlik güçlerimize hayırlı olsun."