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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
Son dakika haberi... ASELSAN tarafından Kovid-19 salgını sonrasında başlatılan çalışma sonunda hızla geliştirilen ve patent başvuruları yapılan mikroelektronik optik tabanlı virüs tanı sistemi, klinik test aşamasına geldi.
Giriş Tarihi: 21.12.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:01
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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok