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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok

Son dakika haberi... ASELSAN tarafından Kovid-19 salgını sonrasında başlatılan çalışma sonunda hızla geliştirilen ve patent başvuruları yapılan mikroelektronik optik tabanlı virüs tanı sistemi, klinik test aşamasına geldi.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:01
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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok

ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/SARS Cov2) tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi.

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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte ASELSAN Araştırma Merkezi'nde, kimyasal ve biyolojik tehditlerin tespitine yönelik araştırmalar kapsamında elde edilen bilgi birikimiyle Kovid-19 tespitinde kullanacak şekilde bir cihaz geliştirme çalışması başlatıldı.

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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok

Antikor tabanlı dijital tespite dayanan sistem, mercekler kullanılarak optik yöntemle tespit yapıyor. Hastalardan alınan örnekler tek kullanımlık kasetler üzerinde inkübe ediliyor. Hastadan alınan örneğin yer aldığı kartuş, yapay zeka yazılımıyla analiz ediliyor ve sonuç raporlanıyor.

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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok

Virüs tanı sistemi, yapısı bozulmamış virüsün, kartuş içinde bulunan ve anahtar-kilit uyumuyla çalışan antikorlar tarafından tutularak optik temelli olarak tespit edilmesini sağlıyor.

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ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok
ASELSAN'dan büyük adım! Dünyada benzeri yok

ASELSAN, sistemin kritik görülen bileşenleri için patent başvuruları yaptı.