ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından Irak'ta vurularak öldürülmesinin ardından Orta Doğu büyük bir kırılmanın eşiğine geldi. ABD-İran arasındaki gerilim hızla tırmanmaya devam ederken savaş söylentileri de yayılıyor. Peki iki ülkenin bölgedeki askeri kuvvetleri ne durumda? Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:35
İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından Irak'ta vurularak öldürülmesinin ardından Orta Doğu büyük bir kırılmanın eşiğine geldi. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran İranlı komutanın ölümünün ardından özellikle İran kanadından yüksek sesle intikam yeminleri edilmeye başlandı.
KARŞILIKLI TEHDİTLER
İran'ın saldırıya misilleme yapılacağına dair açıklamalarının ardından Trump, İran'ı ABD'ye saldırması durumunda İran'a ait 52 sahayı vurmakla tehdidinde bulundu.
Trump'ın tehdidinin sonrasında ise son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran'ı tehdit etmeyin" açıklamasında bulundu.
İki ülke arasından gitgide tırmanan gerilim, olası bir ABD-İran savaşını da gündeme getirdi. Pentagon 4 Ocak'ta bölgeye ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.
Olası bir savaş durumunda iki ülkenin bölgede sahip olduğu askeri güçler ise büyük bir öneme sahip olacak.
İşte her iki ülkenin bölgede bulundurduğu askeri güç sayısı:
ABD
Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 1991'deki Birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'da geniş bir askeri üs ağına sahip olan ABD'nin bölgedeki üsleri arasında, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Bahreyn'deki 5. Filo, 15 bini aşkın ABD askerinin konuşlandığı Kuveyt'teki 3. Amerikan Ordusu Karargahı ve yaklaşık 5 bin askerin konuşlandığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ez-Zafra Hava Üssü yer alıyor.