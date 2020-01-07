ABD ve İran’ın Orta Doğu’da sahip olduğu askeri güç

İki ülke arasından gitgide tırmanan gerilim, olası bir ABD-İran savaşını da gündeme getirdi. Pentagon 4 Ocak'ta bölgeye ek 3 bin 500 asker göndereceğini duyurdu.

Olası bir savaş durumunda iki ülkenin bölgede sahip olduğu askeri güçler ise büyük bir öneme sahip olacak.

İşte her iki ülkenin bölgede bulundurduğu askeri güç sayısı: