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A400M'lerin dünyadaki alternatif bakım merkezi Türkiye
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu "yeni nesil nakliye uçağı" A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yapıldığı Kayseri'de, "retrofit" adı verilen versiyon yükseltme işlemi de gerçekleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M nakliye uçaklarının bakımı, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılıyor.
Giriş Tarihi: 19.05.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:40
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