Zlatan Ibrahimovic, Arda Güler'e övgüler yağdırdı: Ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az kişi var

İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Genç futbolcuyu dünyanın önde gelen orta saha oyuncuları arasında gösteren Ibrahimovic, Arda'nın gelecekte dünyanın en iyi oyuncularından biri olabileceğini söyledi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, performansıyla dünya futbolunun önemli isimlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kariyerinde Barcelona, Inter, Milan ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic de Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN ZİRVESİNDEKİ 5 İSİMDEN BİRİ" Ibrahimovic, milli futbolcunun yeteneğinden övgüyle söz ederek Arda Güler'i dünyanın önde gelen orta saha oyuncuları arasında gösterdi. İsveçli efsane, Arda için "Arda Güler. Ne oyuncu ama. Onun şu anda dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylersem abarttığımı düşünmüyorum ve ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az kişi var." dedi.

"MODERN FUTBOLUN SAF YETENEĞİ" Sözlerine devam eden Zlatan "Topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını severim. O, günümüz futbolunda doğal bir 10 numara ve onun kalibresindeki orta saha oyuncuları yavaş yavaş nesli tükeniyor. Özil, Maradona, Messi, Totti ve Juan Mata gibi." "Arda'nın bir 10 numaranın eskiden gördüğümüz o nitelikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor. Bana göre o, dünyanın en iyi 10 numarası ve dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

MOURINHO HAKKINDA Jose Mourinho'nun Arda Güler'e karşı tututmuna da değinen efsane, "Mourinho'yu anlıyorum. Kaliteli bir kadrosu var ve her kararının bir nedeni oluyor. Ama Arda Güler gibi bir oyuncu olduğunda, sahada sana verdiklerini de takdir etmek zorundasın." "Bazen bu durumlara bakıyorum ve düşünüyorum: Eğer oyuncu iyi performans gösteriyorsa, fırsatlar yaratıyorsa, oyunu kontrol ediyorsa ve fark yaratıyorsa, zaten işleyen bir şeyi neden değiştireyim?" ifadelerini kullandı.