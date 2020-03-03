Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler merak konusu oldu. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:16Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:18
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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
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30
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
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30
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
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30
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
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30
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...