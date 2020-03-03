Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam eden ve fırtınalar estiren Trabzonspor kupada da emin adımlarla ilerleyerek mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Ligde oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Fenerbahçe de kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.