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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler merak konusu oldu. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:18
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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını devam eden ve fırtınalar estiren Trabzonspor kupada da emin adımlarla ilerleyerek mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Ligde oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Fenerbahçe de kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev maç! Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan bordo-mavililerde Daniel Sturridge'in sözleşmesi feshedildi. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.