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Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

Bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden 4 büyükler için, yaz transfer dönemi zorlu geçecek. Mali şartların sınırlaması altında geçecek transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başlayan 4 büyükler, ilk transferlerini yine kulüp içinden yapacak. Yaz transfer döneminde Süper Lig'in dev takımlarında forma giyen önemli yıldızların sözleşmesi bitecek. İşte 4 büyüklerde yazın boşa çıkacak o yıldızlar...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 09:59
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Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

SEZON SONU SERBEST KALACAK FUTBOLCULAR

4 büyüklerin Haziran 2020'de serbest kalacak olan futbolcuları...

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Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

TOLGA CİĞERCİ (FENERBAHÇE)

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Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

JOSE SOSA (TRABZONSPOR)

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Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

SELÇUK İNAN (GALATASARAY)

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Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

ATIBA HUTCHINSON (BEŞİKTAŞ)