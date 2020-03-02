Hepsi boşa çıkıyor! İşte 4 büyükleri bekleyen büyük tehlike

Bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele eden 4 büyükler için, yaz transfer dönemi zorlu geçecek. Mali şartların sınırlaması altında geçecek transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başlayan 4 büyükler, ilk transferlerini yine kulüp içinden yapacak. Yaz transfer döneminde Süper Lig'in dev takımlarında forma giyen önemli yıldızların sözleşmesi bitecek. İşte 4 büyüklerde yazın boşa çıkacak o yıldızlar...