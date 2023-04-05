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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçıyla sürüyor. Bu sezon hem ligde hem kupada zafer hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:47
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

KUPADA 2. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.