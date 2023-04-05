Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray - Başakşehir maçıyla sürüyor. Bu sezon hem ligde hem kupada zafer hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Başakşehir'i Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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