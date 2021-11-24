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Yunan başkan Fenerbahçe'ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek

UEFA Avrupa Kupası grup maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, maça özel hazırlandı. Yunan başkanın İstanbul hakkındaki sözlerini hafızalarına kazıyan sarı lacivertli futbolcular, sahada oynayacakları futbolla karşılık verecek. Marinakis ise Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir karara imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:43
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Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi galibiyetinin ardından yüzünü Avrupa'ya çevirdi.
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Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek

Olympiakos deplasmanında kazanarak grupta son maçlar öncesi daha iddialı hale gelmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de futbolcular maça, 3-0 kaybettikleri ilk karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in İstanbul ile ilgili "Kendi şehrimiz" açıklamasının motivasyonuyla hazırlanıyor.

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Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek
Türk futbolcular, rövanşı almaları gerektiğini tüm takıma anlatarak mücadelenin önemine dikkat çekiyor.
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Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek
Futbolcular, mücadelede alınacak galibiyetin ligin ardından Avrupa'daki iddiayı güçlendirmesi açısından da hayli kritik olduğunu vurguluyor.
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Yunan başkan Fenerbahçe’ye karşı harekete geçti! O sözleri hafızalardan hiç silinmeyecek
Kaptanlar, derbi havasından çıkılması için sürekli olarak takıma uyarılarda bulunuyor.