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Haberler Galeri Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11

Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11

Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçına çıkacak. Hollanda'nın Ajax takımını sahasında konuk edecek Beşiktaş'ta ek hedef 3 puan. Kritik karşılaşma öncesi Sergen Yalçın takımına hafta boyunca maçın önemini anlattı. Siyah beyazlı ekipte Josef de Souza cezası nedeniyle bu önemli maçta sahada olmayacak.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:35
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Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11
Siyah-Beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde bugün Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
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Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini de 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti.

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Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11

JOSEF DE SOUZA CEZALI
Hiç puanı olmayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybederek zirvenin 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı takım böylece az da olsa teselli bulmak amacında.

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Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11
C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanıp 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Öte yandan Kara Kartalların deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Josef, cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
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Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11

BUGÜN HEDEF 300. GOL
Kara Kartal, bugün Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi serüvenlerinde 87 karşılaşmada toplam 88 gol atan "Kara Kartallar", Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta ise 21 kez fileleri havalandırdı.