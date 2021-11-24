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Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11
Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçına çıkacak. Hollanda'nın Ajax takımını sahasında konuk edecek Beşiktaş'ta ek hedef 3 puan. Kritik karşılaşma öncesi Sergen Yalçın takımına hafta boyunca maçın önemini anlattı. Siyah beyazlı ekipte Josef de Souza cezası nedeniyle bu önemli maçta sahada olmayacak.
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:47Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:35