Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı | Sergen Yalçın’dan flaş karar! İşte sürpriz ilk 11

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Hiç puanı olmayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybederek zirvenin 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı takım böylece az da olsa teselli bulmak amacında.