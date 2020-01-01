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Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, sarı kırmızılılar bombayı patlattı. Teknik direktör Fatih Terim'in doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu Aslan, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri
Giriş Tarihi: 01.01.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 19:47
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