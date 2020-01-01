01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, sarı kırmızılılar bombayı patlattı. Teknik direktör Fatih Terim'in doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu Aslan, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri

Giriş Tarihi: 01.01.2020 19:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 19:47
  • 1
  • 25
Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...

Galatasaray ara transfer döneminde bombayı patlattı. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.

  • 2
  • 25
Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

  • 3
  • 25
Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

  • 4
  • 25
Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Terim, ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.

  • 5
  • 25
Yıldız isim Galatasaray’a transfer oldu! Terim çok istiyordu...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.