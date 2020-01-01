Fenerbahçe'nin puanı silinebilir!

Kulüp Lisans Talimatı gereği Fenerbahçe'nin 206 milyon lira olan harcama limiti yeni güncellemeyle 224 milyon liraya yükseldi. Ama 18 milyon liralık bu artışın çok da bir anlamı yok. Zira, sarı-lacivertliler, 31 Ekim 2019'da yaptıkları KAP'a bildiriminde futbolcu ve teknik heyet giderlerinin 65.1 milyon avro olduğunu belirtmişti. O günkü kur üzerinden (6,37) bu rakam 414 milyon liraya tekabül ediyordu. Bugün ise 6,68'lik kurdan rakam 434 milyon lira.