Fenerbahçe'nin puanı silinebilir! Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklenen performansın uzağında kalan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken, sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Yapılan yeni düzenlemelere göre Fenerbahçe ekonomik olarak kilitlendi. Giriş Tarihi: 01.01.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 15:31
Fenerbahçe camiası, devre arasında takviye bekliyor. Yönetim de bu taleplere karşı boş değil. Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor. Ancak işin rakamsal kısmında bir problem var. Hem de devasa bir problem.
Kulüp Lisans Talimatı gereği Fenerbahçe'nin 206 milyon lira olan harcama limiti yeni güncellemeyle 224 milyon liraya yükseldi. Ama 18 milyon liralık bu artışın çok da bir anlamı yok. Zira, sarı-lacivertliler, 31 Ekim 2019'da yaptıkları KAP'a bildiriminde futbolcu ve teknik heyet giderlerinin 65.1 milyon avro olduğunu belirtmişti. O günkü kur üzerinden (6,37) bu rakam 414 milyon liraya tekabül ediyordu. Bugün ise 6,68'lik kurdan rakam 434 milyon lira.
Yeni düzenleme sonrası sarı-lacivertlilerin harcama hakkı 18 milyon 299 bin 985 lira yukarı çekildi. Ancak kulübün yaptığı 65,1 milyon avroluk masrafla transfer imkansız
Cevap bekleyen sorular... Özetle Fenerbahçe harcama sınırlarını yüzde yüz aşmış durumda. Yani yüzde 30'luk sapma hakkı olan (67 milyon) ile 292 milyon lira hesaplandığında dahi Fenerbahçe bugün itibarıyla eksi 142 milyon lirada. Bunun avro karşılığı ise 21,5 milyon.
Bu arada Fenerbahçe'nin açıkladığı 65,1 milyon avroluk harcamada 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yer alan menajer giderleri de dahil değil.