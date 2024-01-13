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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid'e uçtu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde bombaları peş peşe patlatıyor. İtalyan stoper Bonucci ve Boşnak orta saha Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip şimdi de Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirmek üzere... Yönetim yıldız ismi kadroya katabilmek için Madrid'e çıkarma yaptı.

Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:55
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid’e uçtu

Fenerbahçe'de hem zirvede olmanın hem de transferde istenilen oyuncularla yapılan anlaşmaların mutluluğu sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid’e uçtu

Sarı-lacivertliler ilk olarak İtalyan savunma oyuncusu Bonucci transferini duyurdu.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid’e uçtu

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid’e uçtu

Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise yılan hikayesine dönen ancak mutlu sonla biten Krunic transferi oldu.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid’e uçtu

Fenerbahçe, Boşnak oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı ve oyuncu İstanbul'a geldi.