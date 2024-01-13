13 Ocak 2024, Cumartesi
Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 3. transfer yolda: Yönetim Madrid'e uçtu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde bombaları peş peşe patlatıyor. İtalyan stoper Bonucci ve Boşnak orta saha Krunic ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip şimdi de Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirmek üzere... Yönetim yıldız ismi kadroya katabilmek için Madrid'e çıkarma yaptı.
Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:55
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