Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu'nda oynadığı Kayserispor karşılaşması sonrasında Yanal, 3. bölgede yaşanılan aksaklıklardan dolayı yönetime yakınırken, Muriç'in yanına bir forvet takviyesi yapılması gerektiğinin üzerinde durdu.