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Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

Devre arası transfer döneminde taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer yapamayan Fenerbahçe'de, hareketli günler yaşanıyor. Gol yükünü tek başına sırtlayan Vedat Muriç'in yanına bir golcü isteyen Ersun Yanal'ın isteğine yönetim olumlu yanıt verdi. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözecek yıldız bir isimle dirsek temasına geçen Fenerbahçe'nin, sonuca ulaştığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı golcü transferindeki önemli isim... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:46
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Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve yönetim üçgeninde transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor...

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu'nda oynadığı Kayserispor karşılaşması sonrasında Yanal, 3. bölgede yaşanılan aksaklıklardan dolayı yönetime yakınırken, Muriç'in yanına bir forvet takviyesi yapılması gerektiğinin üzerinde durdu.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

2. yarı öncesinde mutlaka şampiyonluğa ulaşmak istediğini yönetime ileten teknik heyet, kısa zaman içerisinde takıma uyum sağlayabilecek ve tecrübesiyle arkadaşlarını koordine edebilecek bir golcüyü istiyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

KONGOLU GOLCÜ F.BAHÇE'YE!

Bu bağlamda sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimlerden biri şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp FC'de forma giyen Dieumerci Mbokani olmuştu.

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Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

Yaşı 34 olmasına karşın oynadığı futbolla hala izleyenleri kendine hayran bırakan Mbokani, aynı zamanda tecrübesini de sahada konuşturuyor.