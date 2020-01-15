Fenerbahçe'den sürpriz golcü transfer hamlesi!

Devre arası transfer döneminde taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer yapamayan Fenerbahçe'de, hareketli günler yaşanıyor. Gol yükünü tek başına sırtlayan Vedat Muriç'in yanına bir golcü isteyen Ersun Yanal'ın isteğine yönetim olumlu yanıt verdi. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözecek yıldız bir isimle dirsek temasına geçen Fenerbahçe'nin, sonuca ulaştığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin ocak ayı golcü transferindeki önemli isim... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:39Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:46