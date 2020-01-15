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Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

Devre arasında ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'da Diagne gelişmesi yaşanıyor. Senegalli golcü, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay forma giyemeyecek. Hocası tarafından takımda istenmeyen adam ilan edilen Diagne'nin ligin ikinci yarısında forma giymesi beklenmiyor. Sarı kırmızılı yöneticiler uzun bir süre forma giyemeyecek oyuncuyu yaz transfer döneminde satamayacaklarından dolayı endişeli. Diagne'nin takıma dönmesini istemeyen Terim, yönetimden sadece tek bir şartla yıldız oyuncunun takıma katılmasını kabul etti. İşte o şart...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 13:58
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Diagne Galatasaray'a dönecek mi?
Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

Sezon başında Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya 3 yıl için 25 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray, transferin son günü Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı.

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Diagne Galatasaray'a dönecek mi?
Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

Belçika Ligi'nde piyasa yapması beklenen Senegalli golcü beklentilerin aksine dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı.

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Diagne Galatasaray'a dönecek mi?
Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre Club Brugge, 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor.

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Diagne Galatasaray'a dönecek mi?
Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

Sarı-kırmızılı yönetim de bonservisine 10+3 milyon Euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor.

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Diagne Galatasaray'a dönecek mi?
Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

ANDONE OLMAZSA DÖNEBİLİR!

UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda üç takımda forma giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında (Suudi Arabistan ve Çin) kulüp aranıyor.