Diagne Galatasaray'a dönecek mi?

Devre arasında ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'da Diagne gelişmesi yaşanıyor. Senegalli golcü, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay forma giyemeyecek. Hocası tarafından takımda istenmeyen adam ilan edilen Diagne'nin ligin ikinci yarısında forma giymesi beklenmiyor. Sarı kırmızılı yöneticiler uzun bir süre forma giyemeyecek oyuncuyu yaz transfer döneminde satamayacaklarından dolayı endişeli. Diagne'nin takıma dönmesini istemeyen Terim, yönetimden sadece tek bir şartla yıldız oyuncunun takıma katılmasını kabul etti. İşte o şart...