Eleme maratonu Mart 2027 itibarıyla start alacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Avrupa Şampiyonası vizesi alırken; grup ikincileri arasında en yüksek puana sahip en iyi 8 takım da doğrudan finallere kalacak. Turnuvaya katılacak son takımlar ise Mart 2028'de oynanacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.