A Milli Takımın EURO 2028 yolu çiziliyor! Milli takım 2. torbada: İşte tüm muhtemel rakipler
Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2028 Elemeleri'ndeki rakipleri için geri sayım başladı. Kura çekimine 2. torbadan katılacak Ay-Yıldızlıların muhtemel rakipleri belli olurken, 1. torbada yer alan dünya devleri ve alt torbalardaki güçlü ekipler dikkat çekti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde ikinci torbada yer alacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar sonrası, EURO 2028'de takımların yer alacakları torbaları sizler için derledik.
İşte EURO 2028 torbaları…
1. TORBA: İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Norveç, Hırvatistan.
2. TORBA: Türkiye, Çekya, Sırbistan, Galler, Avusturya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Macaristan, İsveç, Bosna-Hersek, İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya.
3. TORBA: Kosova, İskoçya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Gürcistan, İsrail, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Karadağ, Slovakya, İzlanda.