FENERBAHÇE 16. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan beş karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, puanını 8'e yükselterek 16. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna yükselmek için ilk 8 yarışını sürdürdü.