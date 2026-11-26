UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Avrupa'da haftayı galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe sıralamadaki yerini korurken Galatasaray iki basamak birden yükseldi. Peki, Türk takımları UEFA kulüpler sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel liste...
GALATASARAY EVİNDE KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün golüyle rakibini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da önemli bir galibiyete imza attı.
FENERBAHÇE'YE GALİBİYETİ MURIQI GETİRDİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golü 56. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
ASLAN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken sonraki üç maçını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa galibiyetiyle Avrupa'daki çıkışını sürdürdü.
22 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk Avrupa maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 22 yıl sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde Shakhtar Donetsk'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu.
GALATASARAY 14. SIRAYA YERLEŞTİ
Devler Ligi'nde geride kalan beş karşılaşmada üç galibiyet ve iki mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar, doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda ilk 8 ile arasındaki puan farkını bire indirdi.