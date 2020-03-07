Vedat Muriç'ten Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu itirafı! Sezon başında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için kapıştığı Vedat Muriç, tercihini sarı-lacivertli takımdan yana yapmıştı. Kanarya'nın Kosovalı golcüsü Muriç, özel hayatı ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 07.03.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 09:48
13'ü ligde olmak üzere 15 resmi golü bulunan Kosovalı yıldızın eşi Edibe Muriç'in sezon başı "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" soruları üzerine yaptığı paylaşımın etkileri sürüyor.
Hâlâ "Çiğ etle besledin mi?" diye mesaj aldığını belirten Edibe Hanım eşiyle ilgili bilinmeyenleri, taraftar tepkileri ve Türkiye'deki günleri ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
ÇİĞ ETİ PAYLAŞIMI... Edibe Muriç: Bana sürekli Vedat'ın performansından dolayı "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" gibi mesajlar geliyordu. Ben de maçta golü kaydettim. Paylaştım ve "Çiğ etle besliyorum" dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim. Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ 'çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da 'beslemişsin' ya da 'beslememişsin' diyorlar performansa göre. Vedat'a da mesaj atıyorlar, "Abla sürekli paylaşsın" diyerek. Vedat "Biraz daha dikkatli paylaşım yap" diyor. Kötü mesajlar da aldığım oldu. "Geldiğiniz yere geri dönün" gibi mesajlar. Etkileniyorum tabii. Ama çoğunlukla destek mesajı. "Bu maç olmadı ama biz size güveniyoruz" gibi mesajlar var. TÜRKİYE'YE ALIŞTINIZ MI? TARAFTARLA İLİŞKİNİZ NASIL? Edibe Muriç: Çok fazla yabancılık çekmiyoruz. Dil bildiğimiz için burası da bizim memleketimiz gibi bir yandan. Ben zaten Türkiye'de okudum daha hakimim buraya. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyormuşuz gibi. Bizim memlekette pek fazla taraftar yok, yani futbola meraklı değiller. Ama Türkiye'de çok fazla özellikle Fenerbahçe'de çok fazla hissettiriyorlar sevgilerini. Başka taraftardan da mesaj geliyor. "Bu takımı tutuyoruz ama sizi çok seviyoruz" diye, bu çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, çok sahiplendiler bizi.
Vedat Muriç: Hiçbir zaman 'yapamam, edemem, gelemem' demedi sağ olsun. Bazen görüyoruz futbolcuların bazıları eşi gelmek istemediği için çok iyi transferleri reddediyorlar. Edibe sağ olsun hep yanımda oldu.