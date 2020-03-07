Vedat Muriç'ten Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu itirafı!

ÇİĞ ETİ PAYLAŞIMI...

Edibe Muriç: Bana sürekli Vedat'ın performansından dolayı "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" gibi mesajlar geliyordu. Ben de maçta golü kaydettim. Paylaştım ve "Çiğ etle besliyorum" dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim. Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ 'çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da 'beslemişsin' ya da 'beslememişsin' diyorlar performansa göre. Vedat'a da mesaj atıyorlar, "Abla sürekli paylaşsın" diyerek. Vedat "Biraz daha dikkatli paylaşım yap" diyor. Kötü mesajlar da aldığım oldu. "Geldiğiniz yere geri dönün" gibi mesajlar. Etkileniyorum tabii. Ama çoğunlukla destek mesajı. "Bu maç olmadı ama biz size güveniyoruz" gibi mesajlar var.