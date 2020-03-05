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Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 70 avro ile 600 avro arasında değişiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Final maçı hangi statta? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 14:15
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Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları belli oldu. Satışa çıkan biletlerde en düşük fiyat 70 avro olarak belirlendi. İstanbul'da oynanacak final karşılaşma heyecanla beklenirken, futbolseverler mücadeleyi canlı takip edebilmek için bilet fiyatlarını araştırmaya başladılar. Peki, Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

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Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2020 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:

Kategori 4: 70 avro

Kategori 3: 180 avro

Kategori 2: 450 avro

Kategori 1: 600 avro

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Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2020 finali İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Final maçı 30 Mayıs'ta yapılacak.

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Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Finali canlı izlemek isteyen 6 binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın internet sitesinden 12 Mart Perşembe TSİ 16.00'ya kadar satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.

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Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.