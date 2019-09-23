Vedat Muriç'e Avrupa'nın 5 devi talip! Bu sezon Fenerbahçe formasıyla parmak ısırtan bir performans sergileyen Vedat Muriç, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı. İşte yıldız golcüyü transfer etmek isteyen dev takımlar... Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:50
Fotomaç'ın haberine göre; Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en önemli transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti...
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.
Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri aşan Muriç, son olarak Süper Lig'de çıktığı Ankaragücü maçında galibiyet golünü kaydederek takımının 3 puan kazanmasında önemli bir rol oynadı.
Muriç, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Çekya ve İngiltere maçlarında gösterdiği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.