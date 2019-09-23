Vedat Muriç'e Avrupa'nın 5 devi talip!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla parmak ısırtan bir performans sergileyen Vedat Muriç, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı. İşte yıldız golcüyü transfer etmek isteyen dev takımlar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





