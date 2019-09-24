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Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı. Öte yandan Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarlar, 'Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor' şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünlerde Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yapıldı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 01:21
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Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş 5. hafta mücadelesinden Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırladı.

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Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşiktlikle tamamlandı.

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Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

Mücadelede goller ikinci yarıda geldi.

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Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

İlk golü konuk ekip adına Crivelli kaydederken, Beşiktaş'ın golünü penaltı vuruşundan Burak Yılmaz kaydetti.

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  • 70
Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın sesleri!

İlk golü konuk ekip adına Crivelli kaydederken, Beşiktaş'ın golünü penaltı vuruşundan Burak Yılmaz kaydetti.