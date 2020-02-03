BİZE ULAŞIN
V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler
Süper Lig'in 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemeye gelen scoutların listesindeki isim Vedat Muriç'ti. Trabzonspor'un evinde 2-1 kazandığı maçta Muriç'i izlemeye gelen gözlemciler, Trabzonspor'un iki yıldızını beğendi. Scout ekipleri Trabzonspor'un oyuncularını listesine ekledi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:07
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12