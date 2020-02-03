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V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler

Süper Lig'in 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemeye gelen scoutların listesindeki isim Vedat Muriç'ti. Trabzonspor'un evinde 2-1 kazandığı maçta Muriç'i izlemeye gelen gözlemciler, Trabzonspor'un iki yıldızını beğendi. Scout ekipleri Trabzonspor'un oyuncularını listesine ekledi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:07
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V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler

Sezonun ikinci yarısının iki takım için de en zorlu ve heyecan katsayısı en yüksek mücadelelerinden biri olarak görülen Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması 2-1 Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı.

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V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler

Sarı-Lacivertliler, 4'te 4'le çıktığı bu müsabakada belki de Ersun Yanal'ın bile beklemediği kadar pozisyona girdi. Kanarya, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Trabzon karşısında tam 23 şut denemesinde bulunup bunların 9'unda isabet sağladı.

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V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler

Yanal'ın öğrencileri, yüzde 64'e yüzde 36'lık topla oynama üstünlüğü yakalayıp, 450 isabetli pasa karşılık rakibine sadece 206 pas imkanı sağladı. Kısacası Fenerbahçe tam anlamıyla şampiyonluk adayı gibi oynadı. Ancak iş son vuruşa geldiğinde, amatörce şutlarla inanılmaz fırsatlar harcandı.

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V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler

Ev sahibi ekibin adına goller Sörloth ve Novak'tan gelirken, konuk ekibin golünü Luiz Gustavo kaydetti... Bu sonuçla bordo-mavili ekip puanını maç eksiğiyle 38'e yükseltirken Fenerbahçe 37 puanda kaldı.

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V. Muriç'i izlemeye geldiler Trabzonspor'dan 2 yıldızı beğendiler

UĞURCAN VE SÖRLOTH FARKI!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır karşılaşmada adeta devleşirken, bordo-mavililerin Norveçli yıldızı Alexander Sörloth gerek attığı gol gerekse güzel oyunuyla adeta yıldızlaştı...