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Sörloth'un babası Trabzonspor'a karşı mücadele etmiş! İşte o pozisyon
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth takımın gol yükünü çekmeye devam ederken babası hakkındaki detay herkesi şaşırttı. Sörloth'un babası da bir zamanlar kendisi gibi futbolcuydu. Baba Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. Sörloth'un babası Goran'ın, bir zamanlar Trabzonspor'a karşı oynadığı maçtaki görüntüsü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.02.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 13:10
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