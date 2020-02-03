Sörloth'un babası Trabzonspor'a karşı mücadele etmiş! İşte o pozisyon

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth takımın gol yükünü çekmeye devam ederken babası hakkındaki detay herkesi şaşırttı. Sörloth'un babası da bir zamanlar kendisi gibi futbolcuydu. Baba Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. Sörloth'un babası Goran'ın, bir zamanlar Trabzonspor'a karşı oynadığı maçtaki görüntüsü ortaya çıktı.