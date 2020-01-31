Ünlü futbolcu açıkladı: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum Devre arası transfer döneminin son saatlerine girerken Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir sarı lacivertli takımın transfer listesinde bulunan sol bek, Fenerbahçe için flaş sözler söyledi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberinin ayrıntıları... Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:25
Fotomaç'ın haberine göre; Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe atağa kalktı. Sarı-lacivertli takım Simon Falette'nin lisansını çıkarırken, sol bek transferi için de girişimlerini hızlandırdı.
Transferin suskun takımı Fenerbahçe bir yandan takıma katılacak isimler için yoğun mesai harcıyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli takımda TFF'nin belirlediği harcama limitleri yönetimin elini kolunu bağlamış ve hareket alanını sınırlamıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle bir sol bek takviyesi istemesinden sonra bu konuda büyük uğraş veren yönetim, Milan Kulübü'nden Ricardo Rodriguez'in transferi için tüm şartları zorlamıştı.
İsviçreli futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, harcama limitleri engeline takılmış ve Ricardo Rodriguez, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile imza aşamasına gelmişti.
Transfer yapma konusunda hala sorun yaşayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, transferde son ana kadar Miha Zajc ve Alper Potuk'a gelen teklifleri değerlendirecek ve bu teklifler istenilen rakama ulaşırsa oyuncu satışı gerçekleşecek.