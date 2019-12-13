UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

Ukrayna ise 33.500 puana sahip ve sadece Shakhtar Donetsk yoluna devam ediyor. Ukrayna ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde seri başı olamadı ve Başakşehir ile eşleşebilir. Eğer böyle bir eşleşme olur ve Başakşehir tur atlarsa önemli bir avantaj sağlayabiliriz.