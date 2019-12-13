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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik
Avrupa'da mücadelede eden Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın elenmesiyle yoluna devam eden tek temsilcimiz Başakşehir oldu. 3 takımımızın elenmesiyle Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki rakipleri avantajlı hale gelmiş oldu. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne bir takım doğrudan bir takımın da eleme yoluyla katılma hakkını koruması için ilk 10'da kalması gerekiyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 12:00
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