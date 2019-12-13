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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

Avrupa'da mücadelede eden Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın elenmesiyle yoluna devam eden tek temsilcimiz Başakşehir oldu. 3 takımımızın elenmesiyle Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki rakipleri avantajlı hale gelmiş oldu. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne bir takım doğrudan bir takımın da eleme yoluyla katılma hakkını koruması için ilk 10'da kalması gerekiyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 12:00
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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız, futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor grubunu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda ederken tek sevindirici haber Başakşehir'den geldi.

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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

Turuncu-lacivertli takım, Gladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi başardı.

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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

AVUSTURYA'NIN 2 TEMSİLCİSİ VAR
Başakşehir hem aldığı galibiyet ile önemli bir katkı sağladı hem de lider ve seribaşı olarak gireceği kura sonrası Şubat 2020'de tur atlama imkanı yakaladı.

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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. En önemli rakibimiz Avusturya ise 32.125 puan yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu.

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UEFA ülke puanlarını açıkladı! Türkiye'nin durumu kritik

Ukrayna ise 33.500 puana sahip ve sadece Shakhtar Donetsk yoluna devam ediyor. Ukrayna ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde seri başı olamadı ve Başakşehir ile eşleşebilir. Eğer böyle bir eşleşme olur ve Başakşehir tur atlarsa önemli bir avantaj sağlayabiliriz.