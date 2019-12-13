Trabzonspor Dusko Tosic'i transfer etmek istiyor

3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde. Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyor. Stoper konusunda ise çalışmalar büyük bir gizlilikle sürüyor. Gündemdeki oyuncu oldukça tanıdık: Dusko Tosic. 3 sene önce Trabzonspor'un kapısından dönen, dönemin hocası Ersun Yanal'ın bizzat görüştüğü Tosic, bu kez gelmeye çok yakın.