Trabzonspor Dusko Tosic'i transfer etmek istiyor Avrupa'ya veda eden ancak ligde şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Trabzonspor devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bordo mavililerin gündeminde ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Tosic'in olduğu iddia edildi. Giriş Tarihi: 13.12.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 13:09
Çin'den ayrılmayı düşünen başarılı defans oyuncusu için yönetim çalışmalara başladı. Ünal Karaman, özellikle Tosic'i çok istiyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında hem tecrübesi hem de ligi yakından tanıması sayesinde Sırp stoperin büyük katkı vereceğini düşünüyor.
Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan kalan 3 maçta 3 galibiyet almak için çalışmalara devam ediyor, diğer taraftan da transfer görüşmelerini hızlandırıyor. O
Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var... Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.
3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI
Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde. Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyor. Stoper konusunda ise çalışmalar büyük bir gizlilikle sürüyor. Gündemdeki oyuncu oldukça tanıdık: Dusko Tosic. 3 sene önce Trabzonspor'un kapısından dönen, dönemin hocası Ersun Yanal'ın bizzat görüştüğü Tosic, bu kez gelmeye çok yakın.
MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK
Çin'de sezon biterken, kulübü Guangzhou R&F'de son maçlarda kadro dışı kalan Tosic, ayrılmayı düşünüyor. 1 yıl mukavelesi kalan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Ancak bu transferi gerçekleştirmek için Bordo- Mavililer'in mali şartları da zorlaması şart.