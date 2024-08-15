UEFA Süper Kupa Real Madrid'in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

REAL MADRİD, BARCELONA VE MİLAN'I GERİDE BIRAKTI

UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, 6'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İspanyol devi, 5'er kez bu kupayı kazanan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olmayı başardı.