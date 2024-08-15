15 Ağustos 2024, Perşembe
UEFA Süper Kupa Real Madrid'in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı
Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6'ncı kez bu kupanın sahibi oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Atalanta ile oynadıkları maçın 88'inci dakikasında oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Vinicius Junior'un yerine oyuna girerek mücadelenin son dakikalarında forma şansı buldu. Arda Güler, 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 01:36