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Haberler Galeri UEFA Süper Kupa Real Madrid'in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

UEFA Süper Kupa Real Madrid'in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6'ncı kez bu kupanın sahibi oldu. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Atalanta ile oynadıkları maçın 88'inci dakikasında oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Vinicius Junior'un yerine oyuna girerek mücadelenin son dakikalarında forma şansı buldu. Arda Güler, 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2024 01:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 01:36
UEFA Süper Kupa, 6’ncı kez Real Madrid’in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

2024 UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta karşı karşıya geldi.

UEFA Süper Kupa, 6’ncı kez Real Madrid’in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Emi üstlendi.

UEFA Süper Kupa, 6’ncı kez Real Madrid’in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi. İkinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiren Real Madrid, maçı 2-0 kazanarak 6'ncı kez UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Süper Kupa, 6’ncı kez Real Madrid’in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada Federico Valverde ve 68'inci dakikada Kylian Mbappe attı.

UEFA Süper Kupa, 6’ncı kez Real Madrid’in! Arda Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4. kupasını kazandı

REAL MADRİD, BARCELONA VE MİLAN'I GERİDE BIRAKTI

UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, 6'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İspanyol devi, 5'er kez bu kupayı kazanan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olmayı başardı.