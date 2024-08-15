Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Zaha ile birlikte o oyuncu da gidiyor! İşte tüm detaylar...

ZAHA'NIN YANINDA BİRİ DAHA GİDECEK

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan Cimbom'da bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...