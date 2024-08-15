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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Zaha ile birlikte o oyuncu da gidiyor! İşte tüm detaylar...

Süper Lig'e galibiyetle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları durmazken, takımda ayrılıklar da yaşanacak. Önceki sezon başında takıma katılan Wilfried Zaha'yı, Leicester City'e kiralamaya hazırlanan Cimbom bir yıldız isime daha veda edecek. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:58
Galatasaray’da Flaş ayrılık! Herkes Zahayı beklerken

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray’da Flaş ayrılık! Herkes Zahayı beklerken

Sarı kırmızılılarda transfer devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da olacak.

Galatasaray’da Flaş ayrılık! Herkes Zahayı beklerken

ZAHA'NIN YANINDA BİRİ DAHA GİDECEK

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Wilfried Zaha'yı Leicester City'ye kiralamaya hazırlanan Cimbom'da bir yıldız daha takıma veda etmeye hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Galatasaray’da Flaş ayrılık! Herkes Zahayı beklerken

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaray’da Flaş ayrılık! Herkes Zahayı beklerken

GALATASARAY LİG'E GALİBİYETLE BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.