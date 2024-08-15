15 Ağustos 2024, Perşembe
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Zaha ile birlikte o oyuncu da gidiyor! İşte tüm detaylar...
Süper Lig'e galibiyetle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda transfer çalışmaları durmazken, takımda ayrılıklar da yaşanacak. Önceki sezon başında takıma katılan Wilfried Zaha'yı, Leicester City'e kiralamaya hazırlanan Cimbom bir yıldız isime daha veda edecek. İşte o isim ve detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:58