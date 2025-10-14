14 Ekim 2025, Salı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GS MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Ali Sami Yen'de dev gece yaklaşıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar 'Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularını araştırıyor. Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kalan maç takvimi de futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi
|Tarih
|Karşılaşma
|Saat
|22 Ekim 2025
|Galatasaray - Bodo/Glimt (E)
|19.45
|5 Kasım 2025
|Ajax - Galatasaray (D)
|23.00
|25 Kasım 2025
|Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E)
|20.45
|9 Aralık 2025
|AS Monaco - Galatasaray (D)
|23.00
|21 Ocak 2026
|Galatasaray - Atletico Madrid (E)
|20.45
|28 Ocak 2026
|Manchester City - Galatasaray (D)
|23.00