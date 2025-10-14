14 Ekim 2025, Salı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GS MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Ali Sami Yen'de dev gece yaklaşıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar 'Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularını araştırıyor. Galatasaray'ın Devler Ligi'nde kalan maç takvimi de futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
14.10.2025 10:23
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için geri sayım başladı. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Norveç ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise maçın yayın saati, kanalı ve bilet satış tarihleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki Galatasaray - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Bodo/Glimt Maçı Ne Zaman?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Dev mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Maç Takvimi

Tarih Karşılaşma Saat
22 Ekim 2025 Galatasaray - Bodo/Glimt (E) 19.45
5 Kasım 2025 Ajax - Galatasaray (D) 23.00
25 Kasım 2025 Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) 20.45
9 Aralık 2025 AS Monaco - Galatasaray (D) 23.00
21 Ocak 2026 Galatasaray - Atletico Madrid (E) 20.45
28 Ocak 2026 Manchester City - Galatasaray (D) 23.00

Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasının bilet satış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Maçın 22 Ekim'de oynanacak olması dikkate alındığında, biletlerin 19 Ekim Pazar günü satışa açılması, genel satışların ise 20 Ekim Pazartesi günü başlaması bekleniyor.