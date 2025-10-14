UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GS MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için geri sayım başladı. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Norveç ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise maçın yayın saati, kanalı ve bilet satış tarihleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki Galatasaray - Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?