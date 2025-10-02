02 Ekim 2025, Perşembe
UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Samsunspor, Polonya deplasmanında Legia Varşova ile karşılaşacak. Futbolseverler oynanacak kritik mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, müsabaka hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 13:32