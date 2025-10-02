02 Ekim 2025, Perşembe

UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Samsunspor, Polonya deplasmanında Legia Varşova ile karşılaşacak. Futbolseverler oynanacak kritik mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, müsabaka hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk oluyor. Futbolseverler, "Legia Varşova - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Legia Varşova - Samsunspor Maçı Ne Zaman?

UEFA Konferans Ligi 1. hafta mücadelesinde Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başkent Varşova'daki Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak.

Legia Varşova - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda?

Mücadele futbolseverler için TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar, heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek.

Samsunspor'da İki İsim Kadroda Yok

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, Legia Varşova karşısında forma giyemeyecek. Bu iki oyuncu, Konferans Ligi'nin ilk haftasında takım arkadaşlarını tribünden destekleyecek.