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Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin 81 ilindeki futbolseverlerin takım tercihlerini gösteren taraftar haritası yeniden gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki rekabetin şehirlere nasıl yansıdığı merak konusu olurken bazı illerde yerel kulüplerin öne çıkması dikkat çekti. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde en çok hangi takım destekleniyor? İşte il il taraftar haritası...

Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 1

Türkiye'de futbol heyecanı yalnızca sahadaki mücadelelerle sınırlı kalmıyor. Milyonlarca taraftarın gönül verdiği kulüpler arasındaki rekabet, şehirlerin takım tercihlerinde de kendisini gösteriyor. Sabah'ın haberinde yer alan sonuçlara göre yayımlanan taraftar araştırmalarına dayanan il il listeler, futbolseverlerin yeniden ilgisini çekti.

Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 2

Peki Türkiye'de en çok hangi takım tutuluyor? Galatasaray hangi illerde zirvede? Fenerbahçe'nin öne çıktığı şehirler hangileri? Beşiktaş taraftarları en çok hangi illerde bulunuyor?

Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 3

Trabzonspor, Samsunspor, Sivasspor ve Eskişehirspor kendi şehirlerinde ne kadar güçlü? Türkiye'nin 81 ilindeki taraftar dağılımında hangi sonuçlar dikkat çekiyor? İşte il il taraftar haritası ve merak edilen detaylar...

Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 4

GALATASARAY'IN LİDER OLDUĞU İLLER

Türkiye'nin il il taraftar haritasında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre sarı-kırmızılı ekip, 81 ilin 60'ında en çok desteklenen takım olarak ilk sırada yer aldı. İşte o şehirler...

  • Adıyaman
  • Ağrı
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bolu
  • Bursa
Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 5
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Hakkâri
  • Iğdır
Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 6
  • Isparta
  • İstanbul
  • Tekirdağ
  • Tunceli
  • Van
  • Zonguldak
  • Uşak
  • Kahramanmaraş
  • Karaman
  • Kars
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 7
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Şırnak
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 8

FENERBAHÇE 17 İLDE ZİRVEDE!

Türkiye'nin il il taraftar haritasında Fenerbahçe'nin öne çıktığı şehirler de dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre sarı-lacivertli ekip, 81 ilin 17'sinde en çok desteklenen takım olarak ilk sırada yer aldı. İşte o şehirler...

  • Afyonkarahisar
  • Aksaray
  • Amasya
  • Bitlis
  • Burdur
  • Çorum
  • Denizli
  • Erzurum
  • Gümüşhane
Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 9
  • Hatay
  • İzmir
  • Karabük
  • Kastamonu
  • Kırşehir
  • Tokat
  • Yalova
  • Yozgat
Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 10

BEŞİKTAŞ TEK İLDE ÜSTÜN

Türkiye'nin il il taraftar haritasında Beşiktaş'ın ilk sırada yer aldığı şehir dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre siyah-beyazlı ekip, 81 il arasında yalnızca Ardahan'da en çok desteklenen takım oldu.

Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor? 11

KENDİ ŞEHİRLERİNDE ZİRVEDE OLANLAR!

Türkiye'nin il il taraftar haritasında Anadolu kulüplerinin kendi şehirlerindeki üstünlüğü de dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre Trabzonspor Trabzon'da, Eskişehirspor Eskişehir'de, Sivasspor ise Sivas'ta en çok desteklenen takım olarak ilk sırada yer aldı.

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