Türkiye'nin il il taraftar haritası! Sizin şehrinizde en çok hangi takım tutuluyor?

Türkiye'nin 81 ilindeki futbolseverlerin takım tercihlerini gösteren taraftar haritası yeniden gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki rekabetin şehirlere nasıl yansıdığı merak konusu olurken bazı illerde yerel kulüplerin öne çıkması dikkat çekti. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde en çok hangi takım destekleniyor? İşte il il taraftar haritası...

Türkiye'de futbol heyecanı yalnızca sahadaki mücadelelerle sınırlı kalmıyor. Milyonlarca taraftarın gönül verdiği kulüpler arasındaki rekabet, şehirlerin takım tercihlerinde de kendisini gösteriyor. Sabah'ın haberinde yer alan sonuçlara göre yayımlanan taraftar araştırmalarına dayanan il il listeler, futbolseverlerin yeniden ilgisini çekti.

Peki Türkiye'de en çok hangi takım tutuluyor? Galatasaray hangi illerde zirvede? Fenerbahçe'nin öne çıktığı şehirler hangileri? Beşiktaş taraftarları en çok hangi illerde bulunuyor?

Trabzonspor, Samsunspor, Sivasspor ve Eskişehirspor kendi şehirlerinde ne kadar güçlü? Türkiye'nin 81 ilindeki taraftar dağılımında hangi sonuçlar dikkat çekiyor? İşte il il taraftar haritası ve merak edilen detaylar...

GALATASARAY'IN LİDER OLDUĞU İLLER Türkiye'nin il il taraftar haritasında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre sarı-kırmızılı ekip, 81 ilin 60'ında en çok desteklenen takım olarak ilk sırada yer aldı. İşte o şehirler... Adıyaman

Ağrı

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bolu

Bursa