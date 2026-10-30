Thomas Reis'ten Trabzonspor'da disiplin mesajı ve Türkiye sevgisi itirafı
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün dergisine verdiği röportajda futbol anlayışından takım içindeki kurallara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Başarının yalnızca yetenekle gelmeyeceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, disiplin ve özgürlüğü bir arada benimsediğini belirtti. Reis, Türkiye'yi ise ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün dergisine verdiği röportajda teknik direktörlük anlayışını, futbolcularıyla ilişkilerini ve Türkiye'deki yaşamını anlattı. Takım içindeki disiplinin başarıya ulaşmada önemli bir rol oynadığını belirten Alman çalıştırıcı, oyuncularına sahada belirli kurallar çerçevesinde özgürlük tanıdığını ifade etti.