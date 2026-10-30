Thomas Reis'ten Trabzonspor'da disiplin mesajı ve Türkiye sevgisi itirafı

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün dergisine verdiği röportajda teknik direktörlük anlayışını, futbolcularıyla ilişkilerini ve Türkiye'deki yaşamını anlattı. Takım içindeki disiplinin başarıya ulaşmada önemli bir rol oynadığını belirten Alman çalıştırıcı, oyuncularına sahada belirli kurallar çerçevesinde özgürlük tanıdığını ifade etti.