Türkiye'nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre "ölüm grubundan" kurtulduk

ELEMELERİN ENLERİ BELLİ OLDU

Elemelerde Fransa'nın, Cebelitarık'ı 14-0 yendiği maç, en farklı skor olarak tarihe geçerken, 14 gollü Romelu Lukaku da bu aşamada en çok gol atan futbolcu oldu.