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Türkiye'nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre "ölüm grubundan" kurtulduk
Dün Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde mücadele ettiği D Grubu'nu lider tamamladı ve tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak gitmeyi başardı. Milli Takım, kuralara 2. torbadan girecek.
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:34Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:35