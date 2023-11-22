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Türkiye'nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre "ölüm grubundan" kurtulduk

Dün Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde mücadele ettiği D Grubu'nu lider tamamladı ve tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak gitmeyi başardı. Milli Takım, kuralara 2. torbadan girecek.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:35
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Türkiye’nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre ölüm grubundan kurtulduk
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takım, turnuvanın 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek.
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Türkiye’nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre ölüm grubundan kurtulduk
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri son maçında konuk olduğu Galler'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla elemelerde yer aldığı D Grubu'nu 17 puanla lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı. Milliler, D Grubu'nda oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
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Türkiye’nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre ölüm grubundan kurtulduk

KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA HAMBURG'TA YAPILACAK

D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan katılmaya hak kazandı. Grubu Türkiye'nin ardından ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbaya girdi.

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Türkiye’nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre ölüm grubundan kurtulduk
2. torbada Türkiye ile birlikte Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı. EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.
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Türkiye’nin 2024 şanslı kurası! Yapay zekaya göre ölüm grubundan kurtulduk

ELEMELERİN ENLERİ BELLİ OLDU

Elemelerde Fransa'nın, Cebelitarık'ı 14-0 yendiği maç, en farklı skor olarak tarihe geçerken, 14 gollü Romelu Lukaku da bu aşamada en çok gol atan futbolcu oldu.