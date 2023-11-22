Real Madrid gözünü Cimbom'un yıldızına dikti! Vinicius'un yerine Icardi... İşte o teklif

Real Madrid'de yıldız futbolcu Vinicius Junior'un sakatlanmasının ardından hücüm aksiyonu için transferde düğmeye basıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yönetime Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transfer edilmesi için isminin verildiği iddia edildi. Öte yandan Madrid transfer için Icardi'ye teklfini hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 23:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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