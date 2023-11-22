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Haberler Galeri Real Madrid gözünü Cimbom'un yıldızına dikti! Vinicius'un yerine Icardi... İşte o teklif

Real Madrid gözünü Cimbom'un yıldızına dikti! Vinicius'un yerine Icardi... İşte o teklif

Real Madrid'de yıldız futbolcu Vinicius Junior'un sakatlanmasının ardından hücüm aksiyonu için transferde düğmeye basıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yönetime Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transfer edilmesi için isminin verildiği iddia edildi. Öte yandan Madrid transfer için Icardi'ye teklfini hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2023 23:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 23:27
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Real Madrid gözünü Cimbom’un yıldızına dikti! Vinicius’un yerine Icardi... İşte o teklif

Galatasaray'ın yıldızı Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye dünya devlerinden bir tanesinden sürpriz bir talip çıktı.

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Real Madrid gözünü Cimbom’un yıldızına dikti! Vinicius’un yerine Icardi... İşte o teklif

CİMBOM'UN EN ÖNEMLİ GOL SİLAHI

Yaz transfer döneminde PSG'den kadroya katılan Icardi, sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu konumunda.

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Real Madrid gözünü Cimbom’un yıldızına dikti! Vinicius’un yerine Icardi... İşte o teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında olan golcü futbolcu, performansıyla taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.

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Real Madrid gözünü Cimbom’un yıldızına dikti! Vinicius’un yerine Icardi... İşte o teklif

Sergilediği futbolla beğeni toplayan Icardi, sahaya koyduğu karakterle de dikkat çekiyor.

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Real Madrid gözünü Cimbom’un yıldızına dikti! Vinicius’un yerine Icardi... İşte o teklif

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

Deneyimli santrfor, milli ara öncesi yaşadığı sakatlığa rağmen iğneyle oynamaya devam ederek elinden gelen fedakarlığı yaptı.