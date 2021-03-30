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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda | Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda | Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler Türkiye Letonya maçı ne zaman hangi kanalda | 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Letonya'yı misafir edecek Milli Takım'da Şenol Güneş, ilk 11'ine son şeklini verdi. Grup maçlarında Hollanda ve Norveç'i yenerek iyice güç toplayan A Milli Takım, bu maçı da kazanarak büyük bir avantajı ele geçirmek istiyor. İşte karşılaşmaya dair önemli bilgiler... Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:18 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için elemelere muhteşem başlayan A Milli Takımımız, bugün Letonya ile 3 maçlık ilk seriyi tamamlayacak. Açılış mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup eden Şenol Güneş'in talebeleri, Norveç karşısında da 3-0 kazanıp Avrupa elemelerinin en iyi ekiplerinden biri oldu. GALERİ DEVAM EDİYOR G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılarımız, bugün TSİ 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk iki maçını da kaybeden Letonya'yı konuk edecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski'nin yöneteceği mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek. GALİBİYET SAYISI YENİLGİYİ GEÇECEK A Milli Takım'ın Letonya sınavı, tarihindeki 589. karşılaşma olacak. Ay-Yıldızlılar, Norveç zaferi ile galibiyet-yenilgi sayılarını eşitlerken (224-224), Letonya mücadelesinden zaferle çıkması halinde Türkiye, 96 yıl sonra galibiyet istatistiğinde öne geçiyor. SEKİZ OYUNCU KADRODA YOK Ay-Yıldızlılar'da 8 futbolcu, sağlık sebeplerinden dolayı takımdaki yerlerini alamayacak. Norveç maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik sonrasında Letonya maçında da Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç, Kaan Ayhan ve Merih Demiral forma giyemeyecek. 18 YAŞINDAKİ ENİS DESTAN KADRODA Milli Takım kadrosuna, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ile Altınordu'nun 18 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan dahil edildi.