Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda | Şenol Güneş'ten flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler

Türkiye Letonya maçı ne zaman hangi kanalda | 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Letonya'yı misafir edecek Milli Takım'da Şenol Güneş, ilk 11'ine son şeklini verdi. Grup maçlarında Hollanda ve Norveç'i yenerek iyice güç toplayan A Milli Takım, bu maçı da kazanarak büyük bir avantajı ele geçirmek istiyor. İşte karşılaşmaya dair önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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