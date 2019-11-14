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Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadelesinin yanı sıra sakatlıklarla da boğuşan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bordo mavili yönetim Ocak ayında başlayak transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Trabzonspor'un bir dönem Brezilya milli takım forması da giyen yıldız ismi kadrosuna katacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:06
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Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...

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Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.

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Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 11 hafta sonunda 19 puanla 3. sırada bulunuyor...

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Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

SAVUNMA ALARMI!

Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...

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Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

Fırtına, ligde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol yemedi.