Trabzonspor'a Brezilyalı yıldız!

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadelesinin yanı sıra sakatlıklarla da boğuşan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Bordo mavili yönetim Ocak ayında başlayak transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Trabzonspor'un bir dönem Brezilya milli takım forması da giyen yıldız ismi kadrosuna katacağı iddia edildi.