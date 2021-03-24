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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye Hollanda maçı ne zaman hangi kanalda | Şenol Güneş'ten flaş karar! Kaleyi kime emanet edecek? Türkiye Hollanda maçı ne zaman hangi kanalda | Şenol Güneş'ten flaş karar! Kaleyi kime emanet edecek? Son dakika | Türkiye Hollanda maçı muhtemel ilk 11 | A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam gruptaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi Şenol Güneş ilk 11'ine son şeklini verdi. Tüm gözler Milli Takım'ın bu akşam kalesini koruyacak olan genç file bekçilerinde olacak. Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı forma giyecek? İşte kritik karşılaşma öncesi son bilgiler... Giriş Tarihi: 24.03.2021 09:24 Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup elemeleri bugün oynanacak maçlarla başlıyor... A Milli Takımımız G Grubu'nda Hollanda'yı konuk ederek açılışı yaparken gruptaki diğer maçta ise Cebelitarık-Norveç, Letonya-Karadağ karşılaşmaları oynanacak. GALERİ DEVAM EDİYOR Avrupa elemeleri ayağında 10 grupta 55 takımın yapacağı mücadelede lider takımlar direkt turnuva vizesini alacak. 10 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceli iki takımın oynayacağı playoff sonrasında ise 3 takım daha kupaya katılım hakkı kazanacak. Türkiye, bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya geldi... İlk olarak 1958'de başlayan mücadelede Ay-yıldızlılar 3 kez kazanırken, 5 mücadele ise Portakalların üstünlüğü ile tamamlandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası yolunda ilk maçın çok kritik olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, sportif başarıya ihtiyaç olduğunu ve bunu da iyi futbolla başarmak istediklerinin altını çizdi. Dün Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, hayali olan Dünya Kupası'nı oyuncularına da aşıladığını belirtti. "KEYİF ALAN TAKIM İSTİYORUZ" "Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. 3 maç çok önemli ama ilk maç daha önemli. 2022 Dünya Kupası'na katılmak çok önemli. Sahada rezil olmayan ama havaya da girmeyen bir takım olmak istiyoruz. Keyif alan ve bunu da rakibe kabul ettiren bir takım istiyoruz. Johan Cruyff'un ölüm yıldönümüne maçın gelmesi de ilginç. Çok beğendiğim, yaratıcı bir isimdi..." GÜNEŞ 71. SINAVINDA Teknik direktör Şenol Güneş, bugün 71. kez Milli Takım'ın başında sahada olacak. Toplam 50 resmi, 20 özel maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 33 galibiyet ve 20 beraberlik alırken 17 kez de sahadan yenik ayrıldı. Şenol Güneş döneminde 106 gol atan Türkiye, kalesinde ise 68 gol gördü.