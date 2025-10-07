Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

07 Ekim 2025, Salı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki mücadelesine Gürcistan karşılaşmasıyla devam edecek. Ay-Yıldızlı ekip, aynı grup içerisinde Bulgaristan ile de önemli bir maça çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, futbolseverler maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşması, milli coşkunun tribünlerde yeniden zirveye ulaşmasını sağlayacak. Gürcistan karşısında alınacak olası bir galibiyet, grubun dengelerini tamamen değiştirebilir. Futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve kadro detayları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye-Gürcistan Maçı Ne Zaman?

A Milli Takım, 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlayacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ile Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Gürcistan Maç Biletleri Satışa Çıktı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz resmi bilet duyurusu yapılmadı. Önceki uygulamalara bakıldığında, biletlerin maçtan yaklaşık 7 ila 10 gün önce satışa açılması bekleniyor. Bu kapsamda, Passo'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışların birkaç gün içerisinde başlaması öngörülüyor.