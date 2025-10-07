07 Ekim 2025, Salı
Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamındaki mücadelesine Gürcistan karşılaşmasıyla devam edecek. Ay-Yıldızlı ekip, aynı grup içerisinde Bulgaristan ile de önemli bir maça çıkacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, futbolseverler maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 13:55