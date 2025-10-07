Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşması, milli coşkunun tribünlerde yeniden zirveye ulaşmasını sağlayacak. Gürcistan karşısında alınacak olası bir galibiyet, grubun dengelerini tamamen değiştirebilir. Futbolseverler, maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve kadro detayları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı?