Türkiye EURO 2020'ye hangi torbadan katılacak? Hangi ülke kaçıncı grupta?

A Milli Takım'ın grubunu ikinci sırada tamamlayarak katılmaya hak kazandığı EURO 2020 gruplarında mücadele edecek ülkeler belli oldu. Kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'da yapılacak. Peki Türkiye EURO 2020'ye hangi torbadan katılacak? Hangi ülke kaçıncı grupta? İşte merak edilen soruların yanıtları...