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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı

Sol bek transferi için Kolarov ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, yıldız oyuncunun alternatifi için de temaslarını sürdürüyor. Hasan Ali'nin tek başına sorumluluğunu yüklendiği mevki için muhakkak oyuncu isteyen Yanal'a güzel haber geldi. Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız sol bek "Comolli kulübümle görüşüyor" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:49
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı

Fenerbahçe yeni sol bekine kavuşuyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk 11 haftayı ikinci sırada tamamlarken gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı

Yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, ocak ayı için hamlelerine başladı.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı

Teknik direktör Ersun Yanal'n raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar transferde düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı


Deneyimli teknik adam yönetimden devre arasında öncelikli olarak sol bek transferinin bitirilmesini istedi.