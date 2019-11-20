Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Sol bek için temaslar hızlandı

Sol bek transferi için Kolarov ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, yıldız oyuncunun alternatifi için de temaslarını sürdürüyor. Hasan Ali'nin tek başına sorumluluğunu yüklendiği mevki için muhakkak oyuncu isteyen Yanal'a güzel haber geldi. Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız sol bek "Comolli kulübümle görüşüyor" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





