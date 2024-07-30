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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ay-yıldızlı voleybol temsilcimiz, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Paris 2024 Olimpiyatları'na Hollanda karşısında güçlü bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sıradaki rakibi Dominik Cumhuriyeti olacak. Dominik Cumhuriyeti, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenilerek olumsuz bir başlangıç yaptı. C Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan finallere yükselecek. Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bu mücadeleye dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:57 Güncelleme: 30.07.2024 10:57
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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi çeyrek finalinde elenen Filenin Sultanları, Olimpiyatlar'da madalya hedefiyle parkeye çıkıyor. İlk maçında Hollanda'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ikinci sınavını Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek. Dominik Cumhuriyeti, Milletler Ligi'nde 12 maçta sadece 3 galibiyet elde ederken, Olimpiyatlar'a da İtalya'ya 3-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek turnuvaya devam etmek istiyor. Peki, Filenin Sultanları ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki maç ne zaman? İşte, maçın tarih ve saatine dair detaylar…

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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nda Sırada Dominik Cumhuriyeti Var!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mücadele 1 Ağustos'ta

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma, 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gözler Çeyrek Final Yolunda

Filenin Sultanları, gruptaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşmıştı. Grubun bir diğer güçlü ekibi İtalya ile ise 4 Ağustos'ta kozlarını paylaşacaklar.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek.

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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımın Maç Programı

29 Temmuz: Türkiye - Hollanda (TRT Spor)

1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor)

4 Ağustos: Türkiye - İtalya (TRT Spor)