Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyatlar 2. maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ay-yıldızlı voleybol temsilcimiz, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Paris 2024 Olimpiyatları'na Hollanda karşısında güçlü bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sıradaki rakibi Dominik Cumhuriyeti olacak. Dominik Cumhuriyeti, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenilerek olumsuz bir başlangıç yaptı. C Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan finallere yükselecek. Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, bu mücadeleye dair tüm detaylar…

ahaber.com.tr Giriş: 30.07.2024 10:57 Güncelleme: 30.07.2024 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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