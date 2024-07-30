30 Temmuz 2024, Salı
Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
Trabzonspor, forvet transferi konusunda hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, bir dizi oyuncu ile temas halinde bulunurken, Hollandalı yıldız ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Tansfer için kritik bir haftaya girildi. İşte, Trabzonspor'un forvet transferindeki son gelişmeler ve detaylar…
Giriş: 30.07.2024 11:36 Güncelleme: 30.07.2024 11:36
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