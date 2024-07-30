Trabzonspor’dan Süper Lig’i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Trabzonspor'da Çifte Forvet Operasyonu!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde de gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda forvet hattına iki takviye birden yapılması hedefleniyor. Gündemde ise tanıdık isimler var: Paul Onuachu ve Wout Weghorst.

Bordo-mavililer, Southampton forması giyen Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için kararlı. İngiliz ekibine bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya kadar çıkan Trabzonspor'un, direncini kırmaya yakın olduğu belirtiliyor.