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Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Trabzonspor, forvet transferi konusunda hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, bir dizi oyuncu ile temas halinde bulunurken, Hollandalı yıldız ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Tansfer için kritik bir haftaya girildi. İşte, Trabzonspor'un forvet transferindeki son gelişmeler ve detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 11:36 Güncelleme: 30.07.2024 11:36
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Trabzonspor’dan Süper Lig’i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdüren bordo-mavili ekip, gözünü Hollandalı yıldıza dikti. Trabzonspor yönetimi bu transferi sonuçlandırmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İşte transfer sürecindeki son gelişmeler…

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Trabzonspor’dan Süper Lig’i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Trabzonspor'da Çifte Forvet Operasyonu!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde de gaza bastı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda forvet hattına iki takviye birden yapılması hedefleniyor. Gündemde ise tanıdık isimler var: Paul Onuachu ve Wout Weghorst.

Bordo-mavililer, Southampton forması giyen Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için kararlı. İngiliz ekibine bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya kadar çıkan Trabzonspor'un, direncini kırmaya yakın olduğu belirtiliyor.

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Trabzonspor’dan Süper Lig’i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Weghorst İkna Oldu, Detaylar Konuşuluyor

Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği bir diğer isim ise Wout Weghorst. Deneyimli teknik adamın devre arasında olduğu gibi bu transfer döneminde de Weghorst ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye ikna olduğu ifade ediliyor.

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Trabzonspor’dan Süper Lig’i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Burnley ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak Championship'e düşen takımdan ayrılmak isteyen Weghorst için bonservis bedelinin de yüksek olmayacağı kaydediliyor.

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Trabzonspor’dan Süper Lig’i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun

Hafta Sonu İki Transfer Birden Bitebilir

Trabzonspor Yönetimi, Onuachu ve Weghorst transferlerinden en az birini hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Şu an için Weghorst'un transferinin Onuachu'ya göre daha yakın olduğu konuşuluyor.