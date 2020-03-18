Galatasaray'dan 4 transfer birden! İşte o isimler

AYRILIKLAR DA OLACAK

Takımdan ayrılacak ve transferleri ile gelir elde edilecek oyuncular için de çalışmalar sürüyor. Younes Belhanda için teklifleri dinleyecek olan Sarı-kırmızlı yetkililer, Sofiane Feghouli için de Arap takımlardan gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.