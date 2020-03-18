Galatasaray'dan 4 transfer birden! İşte o isimler Bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için de hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılı yönetim, Terim'in isteği üzerine Süper Lig'de forma giyen önemli yıldızları kadrosuna katmak için girişimlerini başlattı. Giriş Tarihi: 18.03.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 11:38 BÜYÜK BİR AVANTAJI KAYBETMİŞ OLDU Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galataaray, ligin 26'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom, Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kaldığı haftayı galibiyetle tamamlayamayınca büyük bir avantajı kaybetmiş oldu. YABANCI KURALIYLA İLGİLİ DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR Cimbom'da teknik ekip ve yönetim şampiyonluk için kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun hesapları yapılmaya başlandı. Şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen sarı-kırmızılılar TFF'nin alacağı iddia edilen yabancı kuralıyla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. İŞTE GALATASARAY'DA YAŞANAN SON GELİŞMELER VE TRANSFER RAPORU Bu nedenle çalışmalarına hız veren Galatasaray, Süper Lig'de forma giyen 4 yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve transfer raporu... FULHAM YENİ BİR KİRALAMAYA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK Salgın sebebiyle transfer borsası durgun olsa da, Galatasaray yönetimi ilk olarak süreç bitince Seri'nin bonservisini almak için Fulham ile masaya oturacak. İkinci yarıda iyi bir performans çizen orta saha oyuncusu için Fulham yeni bir kiralamaya ikna edilmeye çalışılacak. AYRILIKLAR DA OLACAK
Takımdan ayrılacak ve transferleri ile gelir elde edilecek oyuncular için de çalışmalar sürüyor.
Younes Belhanda için teklifleri dinleyecek olan Sarı-kırmızlı yetkililer, Sofiane Feghouli için de Arap takımlardan gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.