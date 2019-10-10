Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımımız sahasında Arnavutluk'u ağırlayacak. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, geride kalan 6 maçta topladığı 15 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Türkiye bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda avantaj elde edecek. Şenol Güneş'in açıkladığı Arnavutluk ve Fransa maçları kadrosu da genç futbolcularla ağırlık bir kadro oldu. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman başlayacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…