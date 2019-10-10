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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Türkiye EURO 2020 elemeleri 7.hafta maçında Arnavutluk'u ağırlıyor. Grupta averajla liderlik koltuğunda oturan Türkiye'de hedef mutlak 3 puan. Türkiye Arnavutluk maçı heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı ve Türkiye maçı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 21:53
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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımımız sahasında Arnavutluk'u ağırlayacak. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, geride kalan 6 maçta topladığı 15 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Türkiye bu maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma yolunda avantaj elde edecek. Şenol Güneş'in açıkladığı Arnavutluk ve Fransa maçları kadrosu da genç futbolcularla ağırlık bir kadro oldu. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman başlayacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…

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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"

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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 H Grubu 7. hafta mücadelesi Türkiye – Arnavutluk maçı Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 11 Ekim akşamı saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.