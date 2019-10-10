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Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Türkiye EURO 2020 elemeleri 7.hafta maçında Arnavutluk'u ağırlıyor. Grupta averajla liderlik koltuğunda oturan Türkiye'de hedef mutlak 3 puan. Türkiye Arnavutluk maçı heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı ve Türkiye maçı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 21:53
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