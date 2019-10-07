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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. EURO 2020 elemelerinde H Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız Arnavutluk ile karşılaşacak. Grupta 15 puan ve averajla lider olan Türkiye, bu maçı kazanarak EURO 2020 turnuvasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 07.10.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 20:41
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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımımız sahasında Arnavutluk karşısında 3 puan arıyor. Grupta topladığı 15 puanla lider konumda olan Türkiye'nin hedefi grupta yoluna kayıpsız devam etmek. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi kadroyu açıklamıştı. İşte, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı!

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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"

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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 H Grubu 7. hafta mücadelesi Türkiye – Arnavutluk maçı Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 11 Ekim akşamı saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.