Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. EURO 2020 elemelerinde H Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız Arnavutluk ile karşılaşacak. Grupta 15 puan ve averajla lider olan Türkiye, bu maçı kazanarak EURO 2020 turnuvasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!