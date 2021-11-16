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Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye'nin ihtimalleri

A Haber "Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusunu cevapladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0'la geçti. Hollanda'nın da Karadağ ile 2-2 berabere kalması Türkiye'yi avantajlı duruma getirdi. 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Türkiye son maçını Karadağ ile oynayacak. Hollanda ise gruptan çıkma ihtimali olan Norveç ile. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte milyonların merak ettiği ihtimaller...

Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 13:14
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Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin ihtimalleri

"Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusu A Haber tarafından cevaplandı. Türkiye'nin mücadele ettiği 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son tablo hesaplamaların yapılmasına neden oldu. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar?

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Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin ihtimalleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi. G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

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Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin ihtimalleri

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

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Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin ihtimalleri

Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? Milli takım gruptan nasıl çıkar? İşte Türkiye’nin ihtimalleri

İŞTE SON DURUM

Peki alınan bu sonuçlar sonrası Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar.