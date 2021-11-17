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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım'ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe'nin eski golcüsü de rehineler arasında

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 11:34
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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım’ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe’nin eski golcüsü de rehineler arasında

İki takım arasında 14 Kasım'da oynanan maç öncesi Tanzanya kafilesinin kaldığı otel, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı iddiasıyla ordu mensupları tarafından basıldı.

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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım’ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe’nin eski golcüsü de rehineler arasında

Tanzanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, otele silahla giren askerlerin, odaların kapısının önünde beklediği ve oyuncuların çıkmasına izin vermediği ifade edildi.

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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım’ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe’nin eski golcüsü de rehineler arasında

Fenerbahçe'nin Belçika kulübü Royal Antwerp'e sezon başında kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın da otelde mahsur kalan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım’ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe’nin eski golcüsü de rehineler arasında

Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.

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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım’ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe’nin eski golcüsü de rehineler arasında