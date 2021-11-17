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Dünya şokta! Madagaskar ordusu Milli Takım'ın kaldığı oteli bastı! Fenerbahçe'nin eski golcüsü de rehineler arasında
2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:00Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 11:34