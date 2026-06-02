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Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Nijeryalı golcüye yeni bir talibin çıktığı öne sürülürken, oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte transferde son durum...

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 1

Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük kozu Victor Osimhen, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 2

Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin ortaya atılan iddialar futbol gündemindeki sıcaklığını korurken, Nijerya Milli Takımı cephesinden gelen açıklamalar da dikkat çekti.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 3

Son olarak teknik direktör Eric Chelle'nin, yıldız golcünün olası transfer sürecini gerekçe göstererek kadroya dahil edilmediğini ima eden sözleri, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 4

Öte yandan yıldız futbolcu cephesinden yapılan açıklamada, ortaya atılan sözlerin yanlış yorumlandığı ifade edildi.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 5

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında yer alan Victor Osimhen için transfer kulisleri hareketlenmeye devam ediyor. Yıldız golcüye yeni bir dev talibin çıktığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 6

İSPANYOL DEVİNDEN OSIMHEN ATAĞI

Transfer piyasasını hareketlendirecek iddia İspanya basınından geldi. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS'ın haberine göre, kadrosunda yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Atletico Madrid, rotasını Victor Osimhen'e çevirdi.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 7

Haberde, yıldız oyuncu Antoine Griezmann ile yollarını ayıran ve Julian Alvarez'in olası ayrılığını da değerlendiren Madrid ekibinin, Nijeryalı golcünün transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Galatasaray ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 8

Atletico Madrid'in, Osimhen'in bonservis bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olduğu belirtilirken, İspanyol temsilcisinin kısa süre içinde resmi adım atabileceği ifade edildi.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 9

Avrupa futbolunun en önemli santrforları arasında gösterilen Victor Osimhen için Atletico Madrid'in girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 10

GALATASARAY'DAN NET MESAJ: OSIMHEN İÇİN PAZARLIK YOK

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in olası transferi konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Sarı-kırmızılıların, sezon başında yüksek bir bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız için herhangi bir indirim ya da pazarlık düşünmediği öğrenildi.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 11

Yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak görülen Osimhen'in ayrılığına sıcak bakmazken, oyuncunun bonservis bedelinin 75 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 12

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri de 75 milyon Euro olan golcü futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 13

33 resmi maçta 22 gol ve 8 asist üreten Osimhen, Galatasaray'ın hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olarak öne çıkarken, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için gelecek tekliflere karşı oldukça kararlı bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 14

REKORLARI ZORLAYAN OSIMHEN FIRTINASI

Galatasaray formasıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren Victor Osimhen, performansını milli takımda da sürdürüyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 15

Nijerya Milli Takımı adına çıktığı 52 karşılaşmada 35 gole imza atan yıldız santrfor, Avrupa futbolunun en formda golcüleri arasında gösteriliyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 16

Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği etkili performansla dikkat çeken Osimhen, transfer piyasasının da en gözde isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca 17

Sarı-kırmızılı taraftarlar, olası transfer girişimlerine karşı yönetimin kararlı bir tutum sergilemesini beklerken, Atletico Madrid'in ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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