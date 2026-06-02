Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Nijeryalı golcüye yeni bir talibin çıktığı öne sürülürken, oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte transferde son durum...
Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük kozu Victor Osimhen, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin ortaya atılan iddialar futbol gündemindeki sıcaklığını korurken, Nijerya Milli Takımı cephesinden gelen açıklamalar da dikkat çekti.
Son olarak teknik direktör Eric Chelle'nin, yıldız golcünün olası transfer sürecini gerekçe göstererek kadroya dahil edilmediğini ima eden sözleri, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Öte yandan yıldız futbolcu cephesinden yapılan açıklamada, ortaya atılan sözlerin yanlış yorumlandığı ifade edildi.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında yer alan Victor Osimhen için transfer kulisleri hareketlenmeye devam ediyor. Yıldız golcüye yeni bir dev talibin çıktığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.