Transfer piyasasını sallayan iddia! Avrupa devinden Aslan’ın yıldızına kanca

Yönetim, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak görülen Osimhen'in ayrılığına sıcak bakmazken, oyuncunun bonservis bedelinin 75 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri de 75 milyon Euro olan golcü futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekti.

33 resmi maçta 22 gol ve 8 asist üreten Osimhen, Galatasaray'ın hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olarak öne çıkarken, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için gelecek tekliflere karşı oldukça kararlı bir tutum sergilemesi bekleniyor.

REKORLARI ZORLAYAN OSIMHEN FIRTINASI Galatasaray formasıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren Victor Osimhen, performansını milli takımda da sürdürüyor.