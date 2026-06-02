CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, golcü transferi için dünyaca ünlü yıldız Robert Lewandowski ile temas kurdu. Safi'nin, Polonyalı futbolcuyu kadroya katabilmek adına tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğu belirtilirken, transfer sürecinde oyuncunun öne sürdüğü şartların kabul edildiği de iddialar arasında. Safi'nin başkan seçilmesiyle birlikte Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 1

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediği belirten Safi, forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle görüştüğünü açıkladı.

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 2

Hakan Safi'nin sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği diğer ismin ise; Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 3

Polonyalı süper star için düğmeye basan ve menajeriyle görüşen Safi'nin Lewandowski'yle de irtibat kurduğu belirtildi. 37 yaşındaki yıldız için Hakan Safi, tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 4

2 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Lewandowski'nin iki yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Safi'nin, şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 5

VEDA ETTİ

Geçtiğimiz sezon Barcelona ile 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans göstermişti. 2022'den bu yana Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Polonyalı golcü sezonun sona ermesiyle takımına veda etmişti.

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 6

"2 MİLLİ YILDIZLA ANLAŞTIK"

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediklerini şu söz-lerle ifade etmişti:

"İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir."

Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi 7

BİZİM ÇOCUKLAR DÜNYA KUPASI YOLUNDA

FENERBAHÇE'DE SEÇİM ATEŞİ: AZİZ YILDIRIM MI, HAKAN SAFİ Mİ?

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını değerlendiren Furkan Bozoğlu, "6-7 Haziran'da seçim gerçekleştirilecek. İbre birbirine çok yakın. Bir tarafta 8 şampiyonluğu olan Aziz Yıldırım, diğer tarafta ise ilk kez adaylığını açıklayan Hakan Safi var. Cumartesi günü adaylar kongre üyelerini ikna etmeye çalışacak, Pazar günü ise seçim yapılacak" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ADAYLARINDAN DÜNYA YILDIZI VAATLERİ

Transfer gündeminin seçimi doğrudan etkileyeceğini belirten Bozoğlu, adayların isimlerini şu sözlerle aktardı: "Aziz Yıldırım kanadı, Serhou Guirassy ve eski golcüsü Vedat Muriqi'i transfer etme vaadinde bulundu. Hakan Safi tarafında ise Lukaku ve Mason Greenwood isimleri konuşuluyor. Teknik direktör olarak ise Avrupa'nın yıldız isimlerinden Antonio Conte gündemde. Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yok, Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için sezonu erken açıyorlar."

TRANSFER DÜNYASINDA HAREKETLİ GÜNLER

Dünya Kupası ve Fenerbahçe seçimlerinin yanı sıra genel transfer piyasasını da yorumlayan Bozoğlu, "Yıldızlar yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Bugün ve yarın başkanların önemli açıklamaları olacaktır. Pazar günü yeni başkanın belli olmasıyla Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açılacak" diyerek süreci özetledi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin