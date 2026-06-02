Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin, golcü transferi için dünyaca ünlü yıldız Robert Lewandowski ile temas kurdu. Safi'nin, Polonyalı futbolcuyu kadroya katabilmek adına tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğu belirtilirken, transfer sürecinde oyuncunun öne sürdüğü şartların kabul edildiği de iddialar arasında. Safi'nin başkan seçilmesiyle birlikte Lewandowski ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediği belirten Safi, forvet transferi için Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yle görüştüğünü açıkladı.
Hakan Safi'nin sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği diğer ismin ise; Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.
Polonyalı süper star için düğmeye basan ve menajeriyle görüşen Safi'nin Lewandowski'yle de irtibat kurduğu belirtildi. 37 yaşındaki yıldız için Hakan Safi, tüm şartları zorlayacak.
2 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ
37 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Lewandowski'nin iki yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Safi'nin, şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.
VEDA ETTİ
Geçtiğimiz sezon Barcelona ile 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans göstermişti. 2022'den bu yana Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Polonyalı golcü sezonun sona ermesiyle takımına veda etmişti.