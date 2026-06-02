Fenerbahçe'den Lewandowski harekatı! 2 yıllık sözleşmeye evet dedi

"İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir."

Hakan Safi, daha önce yaptığı açıklamada yıldız isimleri transfer etmek istediklerini şu söz-lerle ifade etmişti:

FENERBAHÇE'DE SEÇİM ATEŞİ: AZİZ YILDIRIM MI, HAKAN SAFİ Mİ?

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını değerlendiren Furkan Bozoğlu, "6-7 Haziran'da seçim gerçekleştirilecek. İbre birbirine çok yakın. Bir tarafta 8 şampiyonluğu olan Aziz Yıldırım, diğer tarafta ise ilk kez adaylığını açıklayan Hakan Safi var. Cumartesi günü adaylar kongre üyelerini ikna etmeye çalışacak, Pazar günü ise seçim yapılacak" ifadelerini kullandı.





BAŞKAN ADAYLARINDAN DÜNYA YILDIZI VAATLERİ

Transfer gündeminin seçimi doğrudan etkileyeceğini belirten Bozoğlu, adayların isimlerini şu sözlerle aktardı: "Aziz Yıldırım kanadı, Serhou Guirassy ve eski golcüsü Vedat Muriqi'i transfer etme vaadinde bulundu. Hakan Safi tarafında ise Lukaku ve Mason Greenwood isimleri konuşuluyor. Teknik direktör olarak ise Avrupa'nın yıldız isimlerinden Antonio Conte gündemde. Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yok, Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için sezonu erken açıyorlar."



TRANSFER DÜNYASINDA HAREKETLİ GÜNLER



Dünya Kupası ve Fenerbahçe seçimlerinin yanı sıra genel transfer piyasasını da yorumlayan Bozoğlu, "Yıldızlar yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Bugün ve yarın başkanların önemli açıklamaları olacaktır. Pazar günü yeni başkanın belli olmasıyla Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açılacak" diyerek süreci özetledi.