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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması! New York Times geniş yer verdi

Trabzonspor'un şampiyonluk töreni Medical Park Stadyumunda yapılacak ve Dj Burak Yeter, Demet Akalın, Matthaios Tsahouridis, Özkan Meydan ve pek çok ünlü sanatçı sahne alacak. Gösterilerin ardından şampiyon takımın futbolcuları kupayı kaldıracak. New York Times (NYT) gazetesi, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ve kutlamalarına sayfalarında yer verdi.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:42
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Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması! New York Times geniş yer verdi

Trabzonspor kupayı almak için geri sayıma başladı. Ligi lider bitiren Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarını 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek. Kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadyumunun kapıları saat 16.00da taraftara açılırken etkinlikler ise saat 18.00de başlayacak. Kutlamalar saat 23.00'te son bulacak ve bordo mavili takım özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması! New York Times geniş yer verdi

İşte, Trabzonspor kutlama programı:

17:00 Şampiyonluk Filosu-Deniz Kutlama Tesislerinden Trabzon Limanına

18:30 Şampiyonluk Korteji - Üstü açık Otobüsle Trabzon Limanından Stadyuma

19:00 Stadyuma Varış

16:00 Stat kapılarının açılması

18:00 Sanatçı performansları

19:45 Sahnede horon (Kasketliler)

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Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması! New York Times geniş yer verdi

19:50 Dev horon

20:00 Sahnede kolbastı şov

20:11 Kupa töreni başlangıcı

21:30 Stat içi şampiyonluk turu

21:45 DJ/Sanatçı performansları

23:00 Kapanış

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Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması! New York Times geniş yer verdi

NEW YORK TİMES TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ SAYFASINA TAŞIDI

New York Times (NYT) gazetesi, Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğuna ve kutlamalarına sayfalarında yer verdi.

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Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması! New York Times geniş yer verdi
Gazetedeki haberde 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Karadeniz takımıyla ilgili, "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi." değerlendirmesi yapıldı.